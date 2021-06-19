Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Elazığ'da raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Baskil ilçesi Demireller Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki E.Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi. Duramayan tren kadına çarptı. Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının hareketsiz durduğu ve trenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ