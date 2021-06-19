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Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

19.06.2021 11:25
Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Elazığ'da raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Baskil ilçesi Demireller Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki E.Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi. Duramayan tren kadına çarptı. Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının hareketsiz durduğu ve trenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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