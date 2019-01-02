Tiri ile Nesi" Adlı Tiyatro Oyunu Çocuklarla Buluştu
18 dakika önce
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Tiri ile Nesi" adlı yeni çocuk oyununun ilk gösterimi gerçekleştirildi.
Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
'nın "Tiri ile Nesi" adlı yeni çocuk oyununun ilk gösterimi gerçekleştirildi. Şehir Tiyatrosu
bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Gençlik Sahnesi" mezunlarının "Tiri ile Nesi" adlı sözsüz anlatım tekniğiyle sahnelenen oyunu, Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı
Sahnesi'nde perdelerini açtı.
Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Emre Basalak'ın uyarlayıp yönettiği birbirlerini tanımayan, sokaklarda gösteri yapan iki acemi oyuncunun, bir yolculuk sırasında karşılaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu fark etmelerini konu eden oyunun ışık tasarımını Soner Erdoğmuş
, dekor tasarımını ise Hilal Keleş üstlendi.
Oyunda Gençlik Sahnesi mezun kursiyerlerinden Seyit Tokkarabudak ve Eda Eğilmez rol aldığı "Tiri ile Nesi", sezon boyunca perdelerini açmaya devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:14 Kaynak: AA
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