Son Dakika Haberleri: Tiri ile Nesi" Adlı Tiyatro Oyunu Çocuklarla Buluştu

Tiri ile Nesi" Adlı Tiyatro Oyunu Çocuklarla Buluştu

18 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Tiri ile Nesi" adlı yeni çocuk oyununun ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Tiri ile Nesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Tiri ile Nesi" adlı yeni çocuk oyununun ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Şehir Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Gençlik Sahnesi" mezunlarının "Tiri ile Nesi" adlı sözsüz anlatım tekniğiyle sahnelenen oyunu, Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nde perdelerini açtı.

Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Emre Basalak'ın uyarlayıp yönettiği birbirlerini tanımayan, sokaklarda gösteri yapan iki acemi oyuncunun, bir yolculuk sırasında karşılaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu fark etmelerini konu eden oyunun ışık tasarımını Soner Erdoğmuş, dekor tasarımını ise Hilal Keleş üstlendi.

Oyunda Gençlik Sahnesi mezun kursiyerlerinden Seyit Tokkarabudak ve Eda Eğilmez rol aldığı "Tiri ile Nesi", sezon boyunca perdelerini açmaya devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Şehir Tiyatrosu, Eskişehir, Şehir Tiyatroları, Kültür Sanat
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