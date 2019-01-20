Son Dakika Haberleri: Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması

Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması

14 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 10 zanlı gözaltına alındı.

Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 10 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında kırsalda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Viranşehir ilçesinde dün yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya ölü bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Kızılkaya, Şanlıurfa, Viranşehir, Güncel
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