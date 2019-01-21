Son Dakika Haberleri: Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması

Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması

28 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı daha gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp Ç. ile tırın kadın sahibi Ş.D. gözaltına alındı, olayla ilgili gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Operasyonda soyulan tırdaki yaklaşık 25 ton bakır kablo ile soygunda kullanıldığı belirlenen lüks otomobil ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Viranşehir ilçesinde önceki gün yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya ölü bulunmuş, dün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Kızılkaya, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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