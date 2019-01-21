Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı daha gözaltına alındı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, önceki gün Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya
'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep
ve Şırnak
'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp
Ç. ile tırın kadın sahibi Ş.D. gözaltına alındı, olayla ilgili gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
Operasyonda soyulan tırdaki yaklaşık 25 ton bakır kablo ile soygunda kullanıldığı belirlenen lüks otomobil ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Viranşehir ilçesinde önceki gün yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya ölü bulunmuş, dün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.