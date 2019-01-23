Son Dakika Haberleri: Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması

Tırı Soyulan Sürücünün Ölü Bulunması

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Şırnak'ta gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp Ç, tırın sahibi kadın Ş.D. ile bir muhtarın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesine sevk edildi.

Viranşehir'de 19 Ocak'ta yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya ölü bulunmuş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Kızılkaya, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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