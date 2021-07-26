Tırı süsleyip, gelin arabası yaptı - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan kamyon şoförü Recep Yılmaz, amcasına ait tırı süsleyip, gelin arabası olarak kullandı. Tırdan gelin arabasını görenler ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

Kamyon şoförlüğü yapan 24 yaşındaki Recep Yılmaz ile Büşra Kaya, bir süre önce dünya evine girmeye karar verdi. Çift, düğün hazırlıklarını yaparken, sıra gelin arabasını hazırlamaya geldi. Damat, gelin arabası olarak amcasına ait tırı süsledi. Gelin alma geleneğini süslediği tırdan gelin arabasıyla yerine getiren çift, ardından düğün salonunun yolunu tuttu. Güzergah üzerinde gelin arabası olarak süslenen tırı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyip cep telefonları ile fotoğraf çektiler.

Kamyon şoförü Recep Yılmaz, yaklaşık 1.5 yıldır hayal ettiği tırdan gelin arabası yapma isteğini gerçekleştirdiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yılmaz, aracı süsleyip gelin almaya gidildiğinde, geçtiği güzergahta herkesin dikkatini çektiğini ve çoğu zaman tırı durdurup, cep telefonu kamerası ile görüntü almak istediklerini sözlerine ekledi. - SİNOP