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Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi - Son Dakika

Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi

26.06.2021 11:05

- Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi Sağanak yağışlar sebebiyle çok sayıda ev, işyeri ve bir okulun sular altında kaldığı, kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir...

- Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi

BURSA - Sağanak yağışlar sebebiyle çok sayıda ev, işyeri ve bir okulun sular altında kaldığı, kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir altyapıyla Tirilye'nin turizm anlamında daha fazla gelişeceğini söyledi.

Bursa'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde sel afeti yaşanmış, yağış nedeniyle caddeler adeta göle dönerken, kaldırım taşları yerinden sökülmüştü. Bazı ev ve işyerleri sular altında kalırken, bir okul sel sularına teslim olmuştu. Olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, BUSKİ ve AFAD ekipleri, bölgede hummalı bir çalışma başlatılmıştı. BUSKİ'nin 24 personel ve 12 iş makinesi, Büyükşehir Belediyesi'nin de 14 personel ve 11 iş makinesi ile yaptığı çalışmalarda ev ve iş yerlerine dolan sular vidanjörlerle tahliye edilirken, çamurla kaplanan yollar temizlendi, zarar gören yolların da onarımı yapıldı.

Yerince inceleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla sohbet etmek amacıyla Tirilye Mahallesi'ni ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü, meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Başkan Alinur Aktaş çalışmalar ve son durum hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç tarafından bilgilendirildi. Afetin yaşandığı caddeyi gezen Başkan Aktaş, vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yaşanan afetin ardından kısa sürede ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirten vatandaşlar, BUSKİ ve Büyükşehir Belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tüm çalışmalar yapıldı

Sel afetinin yaşandığı günü anlatan Tirilye Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız, yolun kısa sürede taşlarla ve sularla kapandığını, olay yerine gelerek ilk olarak vatandaşlarla müdahale ettiklerini, ardından BUSKİ personelinin kısa sürede olay yerine gelerek araçlarıyla çalışmaya başladığını söyledi. Muhtar Alkız, "Burada bulanan kepçe ile mağdur olan bir araca anında müdahale ettik. Ardından kısa sürede BUSKİ ekipleri araçlarıyla geldi. Mevcut giderler temizlendi. Sabah saatlerinden başlayarak gece 22.30'a kadar temizleme dahil tüm çalışmalar yapıldı. BUSKİ personeline, yöneticilerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve konuya hassasiyet gösteren Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni yatırımlar geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya'nın en güzel noktalarından biri olan Tirilye'de geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşandığını hatırlattı. Olayın ilk anından itibaren Muhtar Süleyman Alkız ve BUSKİ ekiplerinin müdahale ettiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, "Yoğun çalışmalarla iki gün içerisinde hayat normale döndü. Şuan 5 milyon 200 bin TL bedelle içme suyu çalışmalarımız devam ediyor. Arıtma ve kanalla alakalı çalışmaları da hemen akabinde gerçekleştireceğiz. İhale aşamasında. Sadece arıtma tesisinin yeriyle alakalı bir sıkıntı var. 6 ayrı yer incelendi ancak bir sonuca getiremedik. Onu halledeceğiz. Sağlıklı bir altyapıyla Tirilye'nin çok daha fazla misafir ağırlayacağına, turizm anlamında daha fazla gelişeceğine inanıyorum. Bu süreçte gayretli çalışmalarından ötürü Büyükşehir ve BUSKİ ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi 25 araç ve 50 civarındaki personelle verdik. Herhangi bir can kaybı olmadan vatandaşımızın, muhtarımızın ve ekiplerimizin özverili çalışmasıyla sıkıntıyı atlattık" dedi.

Özellikle altyapı çalışmalarının bitmesine paralel olarak Tirilye'nin çok daha fazla tercih edilir turistik mekan haline dönüşeceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Mudanya merkezde yaptığımız yol, sahil, yat limanı çalışmaları var. Güzelyalı'da yıllardır halledilemeyen imar planlarıyla alakalı konuda çalışmalar var. Bizler hiçbir ilçe ayırt etmeden çalışmaları sürdürüyoruz. Çalışmalara katkı verenlere teşekkür ediyorum. Mudanya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi
Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi
Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi
Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi

Hisarcık, Haziran, Mudanya, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Tarihi Tirilye'de altyapı hamlesi - Son Dakika


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