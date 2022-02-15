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Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi - Son Dakika

Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi

15.02.2022 18:15
Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı tırın motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, yangın tüpüyle müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı tırın motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, yangın tüpüyle müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi 2746 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem B. idaresindeki 41 V 1155 plakalı tır seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü tırı hemen yol kenarına park ederek, motor kısmına yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Sürücü Adem B. aldığı önlem sayesinde tırın alev almasını engelleyerek yangını büyümeden söndürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tırda soğutma çalışması yaptı. - KOCAELİ

Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi - Son Dakika
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