Son Dakika Haberleri: Tırın Altına Giren Aile Ölümden Döndü

Tırın Altına Giren Aile Ölümden Döndü

1 saat önce

Kırıkkale'de otomobilin tırın altına girdiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Tırın Altına Giren Aile Ölümden Döndü, System.String[]
Kırıkkale'de otomobilin tırın altına girdiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale- Ankara D-200 karayolunun 6. kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Baloğlu idaresindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında sağ şeritte seyir halindeki tırın altına girdi. Kazada hurdaya dönen aracın içerisinde sürücü Baloğlu ile birlikte eşi İsmihan, kızları Beril Yaren ve Sebahat Sude yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara yolu güzergahının trafik akışı bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Tır ise bir akaryakıt istasyonuna çekildikten sonra kapanan şerit tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:46 Kaynak: İHA

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