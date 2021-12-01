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Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü - Son Dakika

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

01.12.2021 21:59

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, park hakindeki tıra arkadan ok gibi saplandı.

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, park hakindeki tıra arkadan ok gibi saplandı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın arkasında sıkışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 41 RR 510 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde otomobilden çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü - Son Dakika


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