Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul istikametinde ilerlemekte olan Rahman A. idaresindeki yabancı plakalı yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ şeridinde makasladı. Bu esnada aynı istikametten gelmekte olan Hüseyin Y. idaresindeki römorklu tır, makaslayan tıra çarptı. Kazayı görerek yavaşlayan İsmail Yıldız idaresindeki otomobile ise arkasından gelmekte olan Hüseyin D. idaresindeki tır çarptı.

ARAÇ KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çarpmanın etkisi ile otomobil, tırların arasında kalarak adeta kağıt gibi ezildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Yıldız ve yanındaki Turgay Y., sıkıştıkları bölgeden uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü İsmail Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Turgay Y. ve Hüseyin D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.