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Tırın altına giren otomobildeki çift ağır yaralandı

18 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobildeki çift ağır yaralandı.

Tırın altına giren otomobildeki çift ağır yaralandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobildeki çift ağır yaralandı.


Kaza, sabah 05.00 sıralarında Körfez Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Bal idaresindeki 81 AJJ 920 plakalı otomobil, Şirinyalı mevkiinde seyir halindeyken önünde bulunan 20 NH 221 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobil, yolun solundaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Çetin Bal ve eşi Havva Bal (39) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslara alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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