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Tırın altında can veren kuzenlere tabut başında acı veda - Son Dakika

Tırın altında can veren kuzenlere tabut başında acı veda

03.12.2021 00:58
Tırın altında can veren kuzenlere tabut başında acı veda

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin tırın altına girmesi neticesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 genç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin tırın altına girmesi neticesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 genç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ölen gençlerden 2'sinin kuzen olduğu, 3'ünün de İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenci oldukları öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmit Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetini 1 ay önce alan Ahmet Macit (18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Ahmet Macit (18), Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural'ı (20) sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil de çarpmanın şiddetiyle paramparça oldu.

3'ü de üniversite okuyormuş

Hayatını kaybeden 18 yaşındaki sürücünün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi AK Parti meclis üyesi Hamza Macit'in oğlu olduğu, araçta yolcu olarak bulunan Emirhan Tural ile de kuzen oldukları öğrenildi. Kaza yapan 41 RR 510 plakalı Volkswagen marka otomobilin de Emirhan Tural'ın babasına ait olduğu, gençlerin İstanbul'da üniversite okudukları bildirildi. Özel üniversitelerde okuyan kuzenlerden Emirhan Tural'ın inşaat mühendisliği, Ahmet Macit'in ise iç mimarlık bölümünde öğrenci olduğu, Sevban Tuna Sarı'nın da Tural ile aynı üniversitede inşaat mühendisliği bölümünü okuduğu öğrenildi.

Cenaze töreni

Ahmet Macit ve kuzeni Emirhan Tural için Derince ilçesinde bulunan Merkez Cami'de, Sevban Tuna Sarı için ise Kandıra ilçesi Ramazan Paşa Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda protokol temsilcinin katıldığı kuzenlerin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Gençlerin yakınları tabutlar başında uzun süre gözyaşı döktü, Ahmet Macit'in babası Hamza Macit ise ayakta durmakta zorlandı. Kılınan namazın ardından kuzenler, Yeni Çınarlı Mezarlığına, 18 yaşındaki Sevban Tuna Sarı ise Kandıra Ramazan Paşalar Mahalle Mezarlığına defnedildi. - KOCAELİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın altında can veren kuzenlere tabut başında acı veda - Son Dakika


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