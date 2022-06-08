Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü

08.06.2022 00:58
Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te tırın çarptıktan sonra altına aldığı elektrikli motosikletin üzerinde bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağabeyi ise hafif yaralandı.

Gaziantep'te tırın çarptıktan sonra altına aldığı elektrikli motosikletin üzerinde bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağabeyi ise hafif yaralandı. Ölen çocuğun cenazesini teslim alan ailenin feryatları yürekleri dağlarken olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi D850 karayolu 50. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Küsget Sanayi Sitesi istikametinden Gazikent istikametine seyir halinde olan Bilal Kılıç (17) idaresindeki elektrikli motosiklete arkadan hızla gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAH 94 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet tırın altına girdi. Kaza sırasında motosiklet üzerinde bulunan sürücü Bilal Kılıç yol kenarına savrulurken, arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Yusuf Kılıç (14) ise tırın altında kaldı.

14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalan 14 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ağabey Bilal Kılıç ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Cenaze aileye teslim edildi, yakınlarının feryadı yürek dağladı

Hayatını kaybeden Yusuf Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslim edilmesi sırasında küçük çocuğun yakınları feryat ederek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Feci kaza sonrası ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Bilal Kılıç, Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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