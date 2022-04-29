Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika
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Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı

29.04.2022 15:01
Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Şehit Barbaros Yakup Yenilmez Caddesi 9226O numaralı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 AHZ 587 plakalı tır, İbrahim S.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada tırın altında kalan bisiklet sürücüsü yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü İbrahim S., uzun uğraşların sonunda sıkıştığı tırın altından çıkarılarak ambulansa alındı. Bisiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA

Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı
Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı
Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı

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Bisiklet, Ereğli, Şehit, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika


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