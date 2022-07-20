Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

20.07.2022 12:10

- Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır otomobilin üzerine devrildi Kazada tır şoförü hafif yaralandı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır, bariyerlere çarptıktan sonra seyir halindeki otomobili...

- Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır otomobilin üzerine devrildi

Kazada tır şoförü hafif yaralandı

MERSİN - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır, bariyerlere çarptıktan sonra seyir halindeki otomobili altına aldı. Tır şoförünün hafif yaralandığı feci kazada otomobil sürücüsü yara olmadan kurtuldu.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Pozantı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, temizlik malzemesi yüklü V.Ç'nin kullandığı 34 ECV 436 plakalı çekici ve buna bağlı 27 GE 054 plakalı tır, TAG otoyolu Üçtepeler mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta ayırıcıya daha sonra yolun emniyet şeridi ile birinci şeridine devrildi. Tır bu sırada Adana istikametinden Tarsus istikametine giden M.Y.Ö. idaresindeki 01 AEP 752 plakalı otomobili dorsenin altına aldı. Tır şoförünün hafif yaralı olarak atlattığı feci kazada otomobilin sürücü yara almadan kurtuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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