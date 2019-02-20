Son Dakika Haberleri: Tırın Altında Kalan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Tırın Altında Kalan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

52 dakika önce

Şanlıurfa'da tırın altına devrilen motosikletin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla ağır yaralı kurtarıldı.

Tırın Altında Kalan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Şanlıurfa'da tırın altına devrilen motosikletin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla ağır yaralı kurtarıldı.

Ali Doğan idaresindeki 63 HA 276 plakalı motosiklet, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştığı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 HA 393 plakalı tırın altına devrildi.

Tırın altında sıkışan Doğan ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmasının ardından Doğan'ı bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:07 Kaynak: AA

Ali Doğan, Mardin, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
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