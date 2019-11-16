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Tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden bisikletli doktor çıktı
6 saat önce
Tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden bisikletli doktor çıktıİSTANBUL - Arnavutköy'de iplik bobini yüklü tırın devrilmesi sonucu altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden bisikletlinin Op. Dr. Aytan Kar olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
Tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden bisikletli doktor çıktı
İSTANBUL - Arnavutköy'de iplik bobini yüklü tırın devrilmesi sonucu altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden bisikletlinin Op. Dr. Aytan Kar olduğu öğrenildi.
Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde saat 17.00 sıralarında iplik bobini yüklü 47 PF 937 plakalı tır, sürücünün kontrolünden çıkarak bir bisikletlinin üzerine devrilmişti. Kazada bisikletli feci şekilde can verirken, hafif yaralanan tır sürücüsü ise gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından tırın altında kalarak feci şekilde can veren şahsın Op. Dr. Aytan Kar, olduğu tespit edildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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