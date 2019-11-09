Son Dakika Haberleri: Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada

Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada

6 saat önce

Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi.

Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada

Geri manevra yapan tırın altında kaldı, böyle ölümden döndü

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, geri manevra yapan tırın altında kalırken, yürekleri ağza getiren o anlar saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi'nde bir iş yeri önünde meydana geldi. Geri manevra yaparak yolun sağ şeridine çıkan tırın şoförü, yolda diğer sürücüleri yavaşlatmak için uyarı yapan yol üzerindeki arkadaşını fark etmedi. Geri geri gelen tır bu sırada kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen şahıs, tırın altındaki boşlukta kaldı ve adeta faciadan dönüldü. Kazayı fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, tırın altında kalan adamın yardıma koştu. Yürekleri ağza getiren o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tırın altında kalarak hafif yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
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