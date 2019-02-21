Son Dakika Haberleri: Tırın Altında Sıkışan Motosikletli Hastanede Hayatını Kaybetti

Tırın Altında Sıkışan Motosikletli Hastanede Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa'da çarpıştığı tırın altında sıkışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tırın Altında Sıkışan Motosikletli Hastanede Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da çarpıştığı tırın altında sıkışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 20. kilometresi TJK Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Doğan'ın kullandığı 63 HA 276 plakalı motosiklet, Mardin istikametine gitmekte olan Mehmet Y.'nin kullandığı 73 HA 923 plakalı tıra yandan çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle savrulurken sürücüsü ise tırın altında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren bir çalışmanın ardından yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan burada yapılan müdahaleye rağmen gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

Mardin, Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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