Son Dakika Haberleri: Tırın Altından Yaralı Kurtarılan Sürücü Hastanede Öldü

Tırın Altından Yaralı Kurtarılan Sürücü Hastanede Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'da, çarpıştığı tırın altında kalan ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla ağır yaralı olarak kurtarılan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Tırın Altından Yaralı Kurtarılan Sürücü Hastanede Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da, çarpıştığı tırın altında kalan ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla ağır yaralı olarak kurtarılan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Ali Doğan (21) idaresindeki 63 HA 276 plakalı motosiklet, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 20'nci kilometresinde, çarpıştığı Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 73 HA 393 plakalı tırın altında kaldı.

Tırın altında sıkışan Doğan, ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 30 dakika süren çalışmanın ardından Ali Doğan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

112 acil servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Doğan'ın cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kent merkezindeki bir fırında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Doğan'ın, bir arkadaşını ziyaret için gittiği Harran Üniversitesinden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, tır sürücüsü Yılmaz ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Mehmet Yılmaz, Ali Doğan, İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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