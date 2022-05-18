Tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü: Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Tırın kağıt gibi ezdiği otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Göksun'dan Kahramanmaraş yönüne giden V.Y.'nin kullandığı plakalı tır, Suçatı mevkisinde aynı yönde seyreden İ.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen otomobil, yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Öznur Kahveci hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile S.G. ve 1 yaşındaki N.G. ise kazadan yaralı kurtuldu.

YARALILAR GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesi yardımıyla yaptığı çalışmanın ardından çıkarılabildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.