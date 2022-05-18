Tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü: Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü: Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.05.2022 14:08

Kahramanmaraş'ta tırın arkadan çarptığı otomobil, hurdaya döndü. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Tırın kağıt gibi ezdiği otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Göksun'dan Kahramanmaraş yönüne giden V.Y.'nin kullandığı plakalı tır, Suçatı mevkisinde aynı yönde seyreden İ.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen otomobil, yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Öznur Kahveci hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile S.G. ve 1 yaşındaki N.G. ise kazadan yaralı kurtuldu.

YARALILAR GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesi yardımıyla yaptığı çalışmanın ardından çıkarılabildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü: Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü: Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü: Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü: Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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