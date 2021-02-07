Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı

07.02.2021 00:40

Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı -Parçalanan otomobilde sıkışanları itfaiye güçlükle çıkardı Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde tıra arkadan çarparak saplanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı

-Parçalanan otomobilde sıkışanları itfaiye güçlükle çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde tıra arkadan çarparak saplanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Özçelik idaresindeki 41 AGB 538 plakalı Renault marka otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde sağ şeritte ilerleyen Halil Y. idaresindeki 42 PF 583 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına girerek adeta kağıt gibi parçalanan otomobildeki 2 kişi bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekipleri güçlükle kurtardı

Çarpma sonucu aracından inerek tırın altına giren otomobili gören tır sürücüsü durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Sedat Özçelik ve yanında yolcu kısmında oturan Ahmet Demirkıran (24), sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Demirkıran'ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, Sedat Özçelik'in ise Kocaeli devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tıra sağlanan otomobil vinç ile çıkarıldı

Kazada parçalanan otomobil itfaiye aracının halatına bağlanarak saplandığı tırın arkasından çıkarılarak çekici ile yoldan kaldırılırken, tır ise yol kenarında tesislere çekildi. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmaları sonucu yeniden normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, Kocaeli, İtfaiye, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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