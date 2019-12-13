Tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kayseri'de tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 D 6544 plakalı kereste yüklü tır, Kayseri- Ankara kara yolu Ambar mevkisinde yolcu indirmek için durakta bekleyen 38 F 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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