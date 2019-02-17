Son Dakika Haberleri: Tırın Biçtiği Kadın Hayatını Kaybetti

Tırın Biçtiği Kadın Hayatını Kaybetti

24 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tırın çarptığı kadın feci şekilde can verdi.

Tırın Biçtiği Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tırın çarptığı kadın feci şekilde can verdi. Kaza sonrası tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesi çevre yolunda yaşandı. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, yolda süratle ilerleyen tırın altında kaldı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:45 Kaynak: İHA

Mardin, Kızıltepe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Kadını Asansörde Ölümüne Darp Eden Hırsız, Kadının Çantasını Alarak Kaçtı Eziyet Görüntülerinin Ardından Eşeğin Sahibi Konuştu: Eşeğimi Emekli Ediyorum

Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırın Biçtiği Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]