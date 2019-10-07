Son Dakika Haberleri: Tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Son Dakika Güncel Tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

47 dakika önce

Erzincan'da tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.

Tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü, System.String[]

Erzincan'da tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.

Refahiye - Sivas kara yolunda Adem Köker (45) idaresindeki 34 FC 4557 plakalı tır, Kızıldağ Geçidi Rampası'nda Ersin Ağtaş'ın (32) kullandığı 58 VA 112 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan sürücü Ağtaş yaşamını yitirdi.

Refahiye ilçesine bağlı Gemecik köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Ağtaş'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Refahiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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