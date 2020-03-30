Tırın çarptığı adam yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı vatandaş yaralandı.



Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Şehitler Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 03 RD 670 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim G., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, tır sürücüsü M.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ