Son Dakika Haberleri: Tırın çarptığı baba ile kızı öldü
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Tırın çarptığı baba ile kızı öldü

32 dakika önce

- Baba ve kıza çarpan tırdan görüntüler Kaza alanından görüntüler Çanakkale'de yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

- Baba ve kıza çarpan tırdan görüntüler
Kaza alanından görüntüler Çanakkale'de yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Tırın çarptığı baba ile kızı öldü
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Çanakkale, Güncel
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