Tırın çarptığı baba ile kızı öldü
32 dakika önce
- Baba ve kıza çarpan tırdan görüntüler Kaza alanından görüntüler Çanakkale'de yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:04 Kaynak: AA
- Baba ve kıza çarpan tırdan görüntüler
Kaza alanından görüntüler Çanakkale
'de yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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