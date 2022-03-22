Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti

22.03.2022 14:24

Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti Bolu TEM Otoyolu'nda arıza yapan kamyoneti araca yüklediği sırada tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti

BOLU - Bolu TEM Otoyolu'nda arıza yapan kamyoneti araca yüklediği sırada tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Çakmaklar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde arıza yapan kamyoneti almaya giden Muharrem Durhan, emniyet şeridine çektiği çekiciye kamyoneti yükledi. Bu sırada İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Hasan Uzuner idaresindeki 06 CIC 635 plakalı tır, yüklediği kamyonetin yanında çalışma yapan 14 BP 313 plakalı çekicinin sürücüsü Muharrem Durhan'a çarptı.

Kazada Muharrem Durhan olay yerinde yaşamını yitirirken, tırın parçaları ise otoyolda metrelerce uzağa savruldu. Evli ve 1 çocuk babası Durhan'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tır sürücüsü Hasan Uzuner, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anını anlatan arıza yapan kamyonetin sürücüsü, "Çekici normal işini yaptı, aracı halatla çekti. Bizden araca çıkıp el frenini çekmemizi istedi. Sonrasında da olanlar oldu. Biz gürültüden ne olduğunu anlayamadık. En son gözümün önünde ceset vardı" dedi.

Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti
Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti
Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti

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TEM Otoyolu, Ankara, Kaza, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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