Son Dakika Haberleri: Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

13 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kemal Kule (54) yönetimindeki 37 KK 002 plakalı mıcır yüklü tır, uluslararası D-100 kara yolu Çevlik köyü kavşağında, Recep Odun (84) yönetimindeki 37 KL 654 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Odun olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada devrilen tırın dorsesindeki mıcır yola dökülürken, Uluslararası D-100 kara yolunun Samsun- İstanbul yönünedeki ulaşım da bu nedenle bir süre sağlanamadı.
Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:22 Kaynak: AA
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