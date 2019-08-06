Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
13 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:22 Kaynak: AA
'nun Tosya
ilçesinde, tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kemal Kule (54) yönetimindeki 37 KK 002 plakalı mıcır yüklü tır, uluslararası D-100 kara yolu Çevlik köyü kavşağında, Recep Odun (84) yönetimindeki 37 KL 654 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Odun olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada devrilen tırın dorsesindeki mıcır yola dökülürken, Uluslararası D-100 kara yolunun Samsun- İstanbul
yönünedeki ulaşım da bu nedenle bir süre sağlanamadı.
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