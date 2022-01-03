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Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu - Son Dakika

Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu

03.01.2022 19:02

Gaziantep'te arkasından gelen tırın çarptığı motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte arkasındaki eşi ve kızı da yaralandı. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan motosiklet sürücüsü, jandarmaya kendisine çarpan tırın sürücüsünün yakalanıp yakalanmadığını sordu. Jandarma ise "Yakalayacağız" cevabını verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Hatay istikametine seyir eden 80 ABP 521 plakalı motosiklet, arkasından gelen tır çarpmasıyla yoldan çıkarak devrildi. Motosiklet sürücüsü Hüseyin A., arkasında bulunan karısı Özlem A. ve kızı Hiranur A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edildi.

Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, yüzü gözü kanlar içinde tek bir soru sordu

YÜZÜ KANLAR İÇERİSİNDE ÇARPAN ARACI SORDU

Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan motosiklet sürücüsü ise yaralı haliyle jandarmaların yanına giderek, kendisine çarpan tırın sürücüsünün yakalanıp yakalanmadığını sordu. Jandarmaların "yakalayacağız" dediği sürücü, bir vatandaşın ve sağlık ekiplerinin telkiniyle tedavisi için ambulansa bindirildi. Sürücünün çocuğu ve eşi de ambulansla hastaneye kaldırılırken, Özlem A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, yüzü gözü kanlar içinde tek bir soru sordu

"TIRIN ÇARPMASIYLA UÇMALARI BİR OLDU"

Kazayı gören gören ve yaralıların yakını olduğu öğrenilen bir kadın büyük korku yaşadı. Kazayı anlatan kadın, "Tırın çarpmasıyla uçmaları bir oldu. Tır mı çarptı kamyon mu çarptı, hatırlamıyorum. Döndü, çarptı gitti. Hatırlamıyorum şu an korkudan" diye konuştu. Ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Motosiklet, Gaziantep, Hatay, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu - Son Dakika


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