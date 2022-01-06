Tırın çarptığı motosikletin üzerindeki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Tırın çarptığı motosikletin üzerindeki kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın motosiklete çarparak kaçtığı kazada yaralanan 3 çocuk annesi Özlem Akar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Motosiklete çarparak Özlem Akar'ın ölümüne neden ve olay yerinden kaçan tır sürücüsü ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İslahiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye ilçesinden Hatay istikametine seyir eden Hüseyin Akar idaresindeki 80 ABP 521 plakalı motosiklete arkasından gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralandı, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Meydana gelen kaza sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin Akar ile arkasında bulunan eşi Özlem Akar ve kızı Nisa Akar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan 3 çocuk annesi Özlem Akar, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede üç gün boyunca yaşam savaşı veren talihsiz kadın, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Baba ve kızın durumu iyi, tır sürücüsü gözaltında

Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Akar ve kızı Nisa Akar'ın durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Motosiklete çarparak olay yerinden kaçan ve Özlem Akar'ın ölümüne neden olan tır sürücüsü ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.