Son Dakika Haberleri: Tırın çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Tırın çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Tırın çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

1 saat önce

Tırın çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölüKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde tırın çarptığı otomobil ikiye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde tırın çarptığı otomobil ikiye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Develi Çeyreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. yönetimindeki 52 KA 51 plakalı otomobil, Yunus B. yönetimindeki 06 BB 4405 plakalı tırın önüne çıktı. Tırın çarpması sonucu otomobil ikiye bölünürken sürücü Mehmet S., ağır yaralandı. Mehmet S., kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. İkiye bölünen otomobil de, çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:36 Kaynak: İHA
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