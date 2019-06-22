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Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

1 dakika önce

Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendiZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şerit ihlali yapan tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.

Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi, System.String[]
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şerit ihlali yapan tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza Ereğli-Alaplı arası karayolunun Kışla Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İhsan Akça idaresindeki 67 TK 732 plakalı Tır sürücünün şerit ihlali yapması sonucu Ahmet Hakkı Orhan idaresindeki 81 KH 736 plakalı otomobile çarptı. Kazayı fark edemeyen sürücü kullandığı Tırla önündeki otomobili metrelerce sürükledi. Kazada şans eseri her iki sürücüde yaralanmazken, polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:40 Kaynak: İHA
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