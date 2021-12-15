Korkunç kaza saat 21.00 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolunun 14'üncü kilometresinde Madenli Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Ömer Gökten yönetimindeki tır, kavşakta İlhan Muştu'nun kullandığı otomobile çarptı. Otomobil hurda yığınına dönerken, TIR da şarampole devrildi.
Kaza da sürücülerden İlhan Muştu, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Ömer Gökten de yaralandı. Yaralı Gökten ihbar üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tırın çarptığı otomobil paramparça oldu! Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika