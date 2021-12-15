Tırın çarptığı otomobil paramparça oldu! Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Korkunç kaza saat 21.00 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolunun 14'üncü kilometresinde Madenli Mahallesi kavşağında meydana geldi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Ömer Gökten yönetimindeki tır, kavşakta İlhan Muştu'nun kullandığı otomobile çarptı. Otomobil hurda yığınına dönerken, TIR da şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza da sürücülerden İlhan Muştu, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Ömer Gökten de yaralandı. Yaralı Gökten ihbar üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.