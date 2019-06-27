Son Dakika Haberleri: Tırın çarptığı otomobilin motoru yola fırladı: 1 ağır yaralı
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Tırın çarptığı otomobilin motoru yola fırladı: 1 ağır yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın otomobile çarpması sonucu metrelerce takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Tırın çarptığı otomobilin motoru yola fırladı: 1 ağır yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de seyir halindeki tırın otomobile çarpması sonucu metrelerce takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin motoru ise çarpışmanın etkisiyle yerinden çıkarak yola fırladı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 Karayolu'nun 53. Kilometresindeki Türkiye Şoförler Federasyonu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Burhanettin Değerli idaresindeki 66 LR 302 plakalı seyir halindeki tırın, tali yoldan çıkan Halil Küçük idaresindeki 06 BCA 632 plakalı otomobile çarpması sonucu, hurdaya dönen otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilin içinde sıkışan Küçük'ü sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla çıkartarak ambulansa taşıdı. Buradaki yapılan ilk müdahalenin ardından Küçük, Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
Türkiye, Çorum, Kırıkkale, 3. Sayfa
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