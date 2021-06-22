Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Çıtır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıtır'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İbrahim G. idaresindeki 63 PC 616 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağına geldiğinde yolun karşısına geçerek tarlasına gitmek isteyen Aziz Çıtır'ın (91) kontrolündeki 64 H 3017 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan Çıtır'ın eşi Hatice Çıtır (75) yola savruldu. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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