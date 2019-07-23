Tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi

İstanbul'un Tuzla ilçesi TEM otoyolu yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

İstanbul'un Tuzla ilçesi TEM otoyolu yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenini parçalarını yoldan topladı. İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride saat 02.45'de meydana gelen kazada TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 64 AZ 937 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Feci bir şekilde yaşamını yitiren vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı. Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cansız bedenin kimliği parmak izinden tespit edilecek. tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik alırken trafik bir süre çift şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Cansız bedenin parçalarının toplanmasının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte trafik tekrardan normale döndü.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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