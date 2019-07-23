Son Dakika Haberleri: Tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi
Son Dakika Güncel Haber

Tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi

2 dakika önce

İstanbul'un Tuzla ilçesi TEM otoyolu yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi, System.String[]
İstanbul'un Tuzla ilçesi TEM otoyolu yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenini parçalarını yoldan topladı. İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride saat 02.45'de meydana gelen kazada TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 64 AZ 937 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Feci bir şekilde yaşamını yitiren vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı. Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cansız bedenin kimliği parmak izinden tespit edilecek. tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik alırken trafik bir süre çift şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Cansız bedenin parçalarının toplanmasının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte trafik tekrardan normale döndü.
(İHA)
TEM Otoyolu, İstanbul, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda yolun karşına geçmek isterken TIR'ın altında kaldı 17 Ağustos depremini bilen Prof. Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu 14 AB ülkesi, Akdeniz'deki göçmenleri paylaşmayı kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 09:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırın çarptığı şahıs feci şekilde can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]