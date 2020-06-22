Tırın çarptığı üst geçit çöktü - Son Dakika

Tırın çarptığı üst geçit çöktü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir tırın çarptığı üst geçidin çökmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir tırın çarptığı üst geçidin çökmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinde paletli kepçe taşıyan bir tır, Çerkeş ilçesinde bulunan üst geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin Samsun istikametinde bulunan kısmı çökerken tır ve iş makinesi enkazın altında kaldı. Çökme sonrasında İstanbul- Samsun istikameti trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, İstanbul-Samsun kara yolunda seyreden araçları farklı istikamete yönlendirdi. Kaza sonrasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza esnasında üst geçitte kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Ulaşıma kapanan yolda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. (Hilmi Çelikel/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı