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Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

1 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

MARDİN (İHA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Kaza saat 21.30 sıralarında tarihi İpekyolu Dedeman Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü H.K. idaresindeki 33 BAN 47 plakalı çekici, Nusaybin istikametinden Viranşehir istikametine giderken, Ali Ertaş Caddesi istikametine doğru yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üzerinde nüfus cüzdanı olmadığı için ismi öğrenilemeyen ağır yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. Şahsın hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturulma devam ediyor. - MARDİN

Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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