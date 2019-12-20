Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Konya- Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Ayvatlar Okulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 42 EAY 05 plakalı tır seyir halindeyken, karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Nimet Acar'a (69) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalede yaşlı kadının durumunun ağır olduğu belirlendi. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleden sonra Konya'ya sevk edilen Nimet Acar, yolda kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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