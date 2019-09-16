Tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı
40 dakika önce
Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nazım İ. (61) idaresindeki 07 B 3112 plakalı tır, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halinde iken, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 79 yaşındaki Naciye Tekin'e çarptı.
Kazada yaralanan Tekin, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Taksisinin aynasını kıran kadını darp eden şoför: Ben tamamen kendimi savundum Barajda cesedi bulunan kadının 1 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor 40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü