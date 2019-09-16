Son Dakika Haberleri: Tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı
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Tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı

40 dakika önce

Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı, System.String[]

Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazım İ. (61) idaresindeki 07 B 3112 plakalı tır, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halinde iken, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 79 yaşındaki Naciye Tekin'e çarptı.

Kazada yaralanan Tekin, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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