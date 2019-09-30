Tırın çarptığı yaya öldü
43 dakika önce
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:57 Kaynak: AA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Manisa'dan Turgutlu istikametine seyreden Tansel Ç. yönetimindeki 34 HK 4102 plakalı tır, Subatan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a çarptı.
Koçak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa kuyumcuda bozdurulan sahte bilezik ile dolandırıcılık kamerada Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu