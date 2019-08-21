Son Dakika Haberleri: Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, Sungurlu- Kırıkkale kara yolunun 1'inci kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş'e çarptı.

Kazada, tırın altında kalan Demirdiş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Rafet Demirdiş'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından tırla olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale, Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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