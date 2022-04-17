Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

17.04.2022 23:02
Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde, demir levha yüklü tırın devrilmesi sonucu kapanan Ankara istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanmaya başladı.

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde, demir levha yüklü tırın devrilmesi sonucu kapanan Ankara istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanmaya başladı.

S.F. idaresindeki 01 CLP 39 plakalı demir levha yüklü tır, Anadolu Otoyolu Düzce istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk edildi.

Yol, yaklaşık 2 saat süren temizlik ve kaza yapan tırı kaldırma çalışmalarının ardından 2 şeritten tekrar trafiğe açıldı.

Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Kaynak: AA

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