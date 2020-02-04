Tırın devrildiği kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tırın devrildiği kaza kamerada - Son Dakika

Tırın devrildiği kaza kamerada

6 saat önce

Bitlis'te kaygan yolda kontrolden çıkan tırın devrildiği kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bitlis'te kaygan yolda kontrolden çıkan tırın devrildiği kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaza, Tatvan- Ahlat kara yolu üzerindeki Kıyıdüzü köyünde meydana geldi. Tatvan istikametinden Ahlat'a doğru gitmekte olan tır, Kıyıdüzü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilme anı arkada seyir halinde olan araçtaki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, köylülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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