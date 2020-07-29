Tırın devrilmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yol kenarında bulunan duvara çarparak devrilmesi ve çevredekilerin sürücünün yardımına koşması yer alıyor.

Tır, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü, çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıktı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince sürücüye ilk müdahale yapıldı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 43 PJ 055 plakalı tır, Atalar Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde yol kenarında bulunan duvara çarparak devrildi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:34

Kaynak: AA

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