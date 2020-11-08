Tırın devrilmesi sonucu kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Erzincan'da tırın devrilmesi sonucu kapanan Erzincan- Erzurum kara yolunun geliş istikameti, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

İran'dan Kayseri'ye PVC ham maddesi taşıyan İran uyruklu Gholamhossein Soltani (47) yönetimindeki 29 AA 939 plakalı tır, Erzincan-Erzurum kara yolu Tanyeri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Tırda bulunan 23 ton PVC ham maddesi, Erzincan-Erzurum kara yolu geliş istikametinin kapanmasına neden oldu, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Güvenlik önlemi alınan yolda jandarma, polis ve karayolları ekipleri ile vatandaşlar, saçılan çuvalları yolun dışına taşıdı, süpürge ile temizledi.

Ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Devrilen tır da olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.