Son Dakika Haberleri: Tırın Dorse Aksı Kırıldı, Yüküyle Yol Ortasında Kaldı

Tırın Dorse Aksı Kırıldı, Yüküyle Yol Ortasında Kaldı

1 saat önce

Tırın dorse aksı kırıldı, yüküyle yol ortasında kaldıÇANKIRI - Çankırı'da seyir halinde aksı kırılan tır, yüküyle yol ortasında kaldı.

Tırın dorse aksı kırıldı, yüküyle yol ortasında kaldı

ÇANKIRI - Çankırı'da seyir halinde aksı kırılan tır, yüküyle yol ortasında kaldı.
Sabah saatlerine ışıklı kavşaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne dönmek isteyen 18 EC 742 dorse plakalı tır sürücüsü dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kaldı. Meydana gelen olayda dorsenin yan durması çevredeki sürücüleri ve vatandaşları korkuttu. Olay yerine gelen polis ekipleri yol emniyetini altıktan sonra yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında tırın arkasındaki yükü dengeleyerek Çankırı Küçük Sanayi Sitesine doğru yol aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Sabah, Çankırı, 3. Sayfa
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