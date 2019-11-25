Son Dakika Haberleri: Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu
Son Dakika Yerel Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu - Son Dakika

Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

6 saat önce

- Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu Seyir halindeki otomobil tomrukların üzerine çıkarak asılı kaldıDENİZLİ - Denizli'de karayolunda seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu.

- Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

Seyir halindeki otomobil tomrukların üzerine çıkarak asılı kaldı

DENİZLİ - Denizli'de karayolunda seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu. Olayda yoldan geçen bir otomobil ise tomrukların üzerine çıkarak durdu. Tomrukların araçların üzerine düşmemesi ise olası bir faciayı engelledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli İzmir karayoluna bağlantı yolu olan Eskihisar Mahallesi 1287 sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 KM 456 plakalı tır seyir halindeyken dorse kapaklarından birinin açılmasıyla, yüklü olan tomruklar yola savruldu. Arkasından seyir halinde gelen 34 RZ 2664 plakalı otomobil ise tomrukların üzerine çıkarak durabildi.

Yolun tenha olması olası bir faciayı engelledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı
Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki! Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 05:18:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]